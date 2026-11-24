Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor'da Rey Manaj ile yaşanan ödeme krizi ayrılıkla sonuçlandı. Alacaklarının ödenmediğini belirten Arnavut golcü, 24 Kasım Salı günü Sivas'tan ayrılırken akşam saatlerinde sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini feshetmesinin ardından kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu. Peki, Rey Manaj Sivasspor'dan neden ayrıldı, nereye gitti ve yeni takımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

REY MANAJ SİVASSPOR'DAN AYRILDI MI?

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, kulüple yaşadığı ödeme anlaşmazlığının ardından sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek veda etti.

REY MANAJ SİVASSPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Rey Manaj, ayrılık kararının gerekçesi olarak alacaklarının ödenmemesini ve kendisine verilen sözlerin yerine getirilmemesini gösterdi.

İHA'nın haberine göre Arnavut futbolcuya 23 Kasım Pazartesi günü yapılması gereken ödeme gerçekleştirilmedi. Yaşanan gelişmenin ardından Manaj, kulüple yollarını ayırma kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu, geçmiş aylarda da kulübe yükümlülüklerini yerine getirmesi için birçok kez 15 günlük resmî süre tanıdığını ancak ödeme sorununun çözülemediğini belirtti.

REY MANAJ'DAN SİVASSPOR'A VEDA MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rey Manaj, Sivasspor'a yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle geldiğini ancak gerekli koşulların sağlanmadığını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği desteği unutmayacağını belirten Manaj, Sivasspor'un her zaman kalbinde kalacağını söyledi.

REY MANAJ NEREYE GİTTİ, YENİ TAKIMI BELLİ OLDU MU?

24 Kasım Salı günü sabah saatlerinde Sivas'tan ayrılan Rey Manaj'ın kara yoluyla Kayseri'ye gittiği, ardından havalimanından yurt dışına çıktığı bildirildi.

Arnavut futbolcunun hangi ülkeye gittiği ve kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Sivasspor yönetiminin ise sözleşmenin feshedilmesine ilişkin nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

REY MANAJ'IN SİVASSPOR SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?

Sivasspor'a ilk olarak 2023 yazında transfer olan Rey Manaj, 2024-2025 sezonunun ardından kırmızı-beyazlı ekipten ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah'ın yolunu tutmuştu.

Arnavut golcü, 3 Şubat 2026 tarihinde Sivasspor'a geri dönmüş ve kendisini 2029 yılına kadar kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 3,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

REY MANAJ SİVASSPOR'DA KAÇ GOL ATTI?

Sivasspor'da iki farklı dönem geçiren Rey Manaj, golcü kimliğiyle kırmızı-beyazlı ekibin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

Manaj, 2023-2024 sezonunda 22, 2024-2025 sezonunda 12, 2025-2026 sezonunda ise 4 gol kaydetti. Arnavut futbolcu, 2026-2027 sezonunda da 13 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

REY MANAJ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rey Manaj, 24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya geldi. 29 yaşındaki santrfor, kariyerinde Inter, Pescara, Granada, Albacete, Barcelona B, Spezia, Watford, Sivasspor ve Sharjah gibi takımların formasını giydi.

Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan tecrübeli futbolcunun Sivasspor'dan ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu oldu.