TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, yaptığı açıklamayla hedeflerinden bahsetti. Çamlı şunları söyledi: "Kayserispor başkanlığı gibi çok önemli bir görevi bana verdiler. İnşallah sezon sonunda bu görevi layıkıyla yerine getirmiş olacağım. Şunu da söyleyeyim, başkanlığı uzun süreli yapmayı düşünmüyorum. Kayserispor'u Süper Lig'e çıkartacağım, taşları yerine oturttuktan sonra, sistemi oluşturduktan sonra görevi devredeceğim. Bir çok gencimiz var başkanlık yapabilecek. İşi tadında zamanında birilerine devretmek de gerekir. Bu bayrağı gençlere teslim etmeliyiz. Benim hayalim Kayserispor'u bir gün 11 tane kendi evladımız ile sahaya çıkarmak. O gün ben burada bir şey yaptığımı düşünürüm. Benim hayal projem bu. Şu anda tüm Avrupa'yı tarıyoruz, takip ettiriyoruz."

GÖREVDEN GERİ DURMAM

Ali Çamlı: "TFF'den bana görev teklif edilmesi elbette gurur verici, onur verici. Kayserispor'u şampiyon yaptıkta sonra, orada da bana görev düşerse seve seve İbrahim başkanın ekibinin içerisinde o görevi de layıkıyla yerine getirebileceğimi biliyorum."

ALTACH'A ZİYARET

Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet Avusturya Bundesliga ekiplerinden Rheindorf Altach Kulübünü ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Ziyaret kapsamında iki kulüp birbirine özel olarak hazırlanan formaları takdim etti. SCR Altach camiasına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" denildi.