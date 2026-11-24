FC Nürnberg Yönetim Kurulu Sözcüsü Niels Rossow ve beraberindeki heyet, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
FC Nürnberg Yönetim Kurulu Sözcüsü Niels Rossow ve beraberindeki heyet, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ziyaret etti. Görüşmede gelecekteki muhtemel iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Bursaspor Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Uludağ İçecek Koordinatörü Levent Kızıl ve Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl da hazır bulundu.