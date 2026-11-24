TFF 1. Lig'de fırtına estiren Bursaspor, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Mardin 1969 Spor mağlubiyetinin ardından önce Muğlaspor'u ardından ise sırasıyla; Pendikspor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor'u deviren yeşil-beyazlılar, Antalyaspor beraberliği sonrasında da Sivasspor'u devirdi. İlk yarıda bulduğu 2 golle rakibini mağlup eden Timsah, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan rakibi Kayserispor'dan da emanetini geri aldı.

ŞEHİR TEK YUMRUK OLDU

Yeşil-beyazlılarda şimdiki hedef ise; Van Spor mücadelesi... 28 Kasım Cumartesi günü rakibine konuk olacak Bursaspor, deplasmanda kazanıp, Süper Lig yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Tüm şehir, takımın ve yönetimin arkasında... Hafta sonu da galibiyete inanıyor taraftarlar... Teknik heyet de bu konuda oyuncularını motive etmekte zorlanmıyor ancak teknik direktör Mustafa Er, tüm takıma her karşılaşma öncesinde uyarılarda bulunmayı eksik etmiyor.