Trendyol 1. Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Bodrum FK, sahasında Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56'da Yusuf Sertkaya ve 81'de Fernando kaydetti. Konuk ekibin 85'te Zivkovic ile bulduğu gol ise puan için yetmedi. Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrum yenilmezlik serisini sürdürdü.