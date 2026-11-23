TrendyoL 1. Lig'in 15. haftasında taraftarı önünde Sivasspor'u konuk eden Bursaspor, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha kayıpsız geçti. Karşılaşmanın 19. dakikasında fileleri havalandırarak yeşil- beyazlı ekibi 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 22. dakikada Soner Aydoğdu'nun kaydettiği golde de asisti yapan isim oldu. Önceki gün Sarıyer'i yenerek maç fazlasıyla zirveye yerleşen Kayserispor'un liderliği sadece 24 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyetle yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

IHEANACHO BOŞ GEÇMIYOR

Sivasspor karşısında attığı golle durdurulamaz formunu sürdüren Kelechi İheanacho, bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı. Nijeryalı golcü 4 de asist yaptı.