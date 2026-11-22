Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçını canlı takip et!

Esenler Erokspor-Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında futbolseverleri dikkat çeken bir mücadele bekliyor. Turka Esenler Erokspor, kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi taraftarı önünde kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmek isterken Antalyaspor, deplasmandan üç puanla ayrılarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR HANGİ KANALDA?

Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından izlenebilir.

ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR HANGİ LİGDE?

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasıdır.

ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR CANLI SKOR EKRANI

Karşılaşmayı canlı izleyemeyen futbolseverler, maç merkezi üzerinden anlık gelişmeleri takip edebilecek.

TURKA ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Trendyol 1. Lig 15. Hafta maçında Turka Esenler Erokspor'umuz, Antalyaspor'u konuk ediyor! 🔥 Turka Esenler Erokspor 🆚 Antalyaspor ➡️ 22 Kasım Pazar – 16:00 📍 Esenler Erokspor Stadyumu #EsenlerErokspor 💛💚 https://t.co/T57hpCiQDE — Esenler Erokspor (@EsenlerErokspor) November 21, 2026

Turka Esenler Erokspor maçında lacivert formamız ile sahada olacağız. 🟦 #EROvANT https://t.co/1NQoi7YfJO — Antalyaspor (@Antalyaspor) November 22, 2026

MAÇ GÜNÜ! 🦂 🆚 Turka Esenler Erokspor ⏰ 16.00 🏟️ Esenler Erokspor Stadyumu 📺 TRT Spor & beIN Sports MAX 1 📲 #EROvANT https://t.co/lrCJV96IG7 — Antalyaspor (@Antalyaspor) November 21, 2026