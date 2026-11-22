Manisa FK-Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Manisa FK-Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK ile Pendikspor, üç puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Sezonun geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlanan iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Manisa FK, taraftarının desteğini arkasına alarak kazanmayı hedeflerken Pendikspor zorlu deplasmanda puan arayacak.

MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

MANİSA FK-PENDİKSPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK-PENDİKSPOR CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Sporx, RotaScore ve diğer canlı maç merkezlerinden takip edilebilir.

MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek.

MANİSA FK LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Manisa FK, geride kalan 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 21 gol gönderen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 24 gol gördü. 13 puanla 17. sırada bulunan Manisa temsilcisi, Pendikspor karşısında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

PENDİKSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Pendikspor ise 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. İstanbul temsilcisi, 15 gol atıp 25 gol yedi ve 14 puanla 16. sırada yer aldı.

İki takım arasında yalnızca bir puanlık fark bulunması, karşılaşmayı daha da önemli hale getiriyor. Pendikspor kazanması halinde rakibiyle arasındaki mesafeyi açabilecek.

MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı görevlendirmeye göre karşılaşmayı Süleyman Bahadır yönetecek. Bahadır'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Tuncay Ercan yapacak.

MANİSA FK - PENDİKSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI