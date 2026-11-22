Süper Lig’i hedefleyen Kayserispor sahasında Sarıyer’i 3-1 yendi. Maç fazlasıyla lider olan sarı-kırmızılıların gollerini Moreno (2), Seferi kaydetti. Martıların tek golü Doğan’dan geldi
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 06:50
Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 3-1 yendi. Kayserispor'a 3 puanı getiren golleri 6 ve 43. dakikada Daniel Moreno ve 39. dakikada Taulant Seferi kaydetti. Sarıyer'in tek golünü ise 87. dakikada Doğan Can Davas attı. Sarı-kırmızılı takım puanını 33 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarıyer'in galibiyet hasreti 7 maça çıktı.