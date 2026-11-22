Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Batman Petrolspor-Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı devam ederken Batman Petrolspor ile Muğlaspor karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları hedefleyen Batman temsilcisi, kendi sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak puanını artırmak istiyor. Konuk ekip Muğlaspor ise zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak Batman Petrolspor-Muğlaspor karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Batman Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından izlenebilir.

BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Batman Petrolspor-Muğlaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasıdır.

BATMAN PETROLSPOR-MUĞLASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET