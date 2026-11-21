Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sezon başında Iheanacho, Henrique ve Baker gibi ses getiren isimleri kadrosuna katan yeşil-beyazlı yönetim, devre arası planlaması kapsamında rotasını kanat bölgesine çevirdi. Yeşil- beyazlıların transfer listesindeki bir numaralı hedefin, Daha önce Galatasaray, Adana D.S. ve Gençlerbirliği formaları giyen Henry Onyekuru olduğu öğrenildi.

ARA TRANSFERE KADAR İDMAN

29 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başlayan yeşil-beyazlılar, görüşmelerde önemli bir mesafe katetti. Bonservisi elinde olduğu için Onyekuru ile istediği zaman sözleşme imkanı bulunan Bursaspor, acele etmiyor. Bunun en önemli sebebi ise Onyekuru imzayı atsa bile sözleşmesinin tescili için ocak ayının beklenmesi gerekecek. Nijeryalı oyuncu, ocak ayından önce resmi maçlarda forma giyemeyecek. Ancak antrenman eksiği bulunan Onyekuru, takıma dahil edilip çalışmalara başlayabilecek.