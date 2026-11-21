Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 19. dakikasında İbrahim Akdağ penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 8 puanla 19. sırada kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise SMS Grup Sarıyer deplasmanına konuk olacak.