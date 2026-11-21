1. haftanın açılış maçında Iğdır ile Ümraniye 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri 9’da Crociata ve 90’da penaltıdan Hotic’ten geldi. Konuk ekip ise 26 ve 49’da Berat ile fileleri buldu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Iğdır FK evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Zirve mücadelesi veren ev sahibi ekip son dakikada attığı golle bir puanı zor kurtardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Iğdır, Gyan'ın pasında Crociata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip üst üste bulduğu gollerle öne geçmeyi başardı. Berat Yılmaz 26 ve 49. dakikalarda attığı gollerle Ümraniyespor'a üstünlüğü getiren isim oldu. İki golün asisti de Hostikka'dan geldi. Karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazanan Iğdır FK, Hotic'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Bu mücadelenin ardından Iğdır, 29 puanla haftayı 3. sırada bitirmeyi garantilerken, Ümraniye ise 18 puana yükseldi.