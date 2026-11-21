Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, devre arasına 1-0 önde girdiği mücadeleyi 2-1 kaybetti. Mardin 1969 Spor'un tek golü, 42. dakikada Tonio Teklic'ten geldi. Bandırmaspor'a 3 puana getiren golleri ise 52. dakikada Tosin Kehinde ve 58. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

Bu sonuçla birlikte konuk ekip, 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalayarak 17 puan ile 13. sıraya yükseldi. Zirve takibinde olan ev sahibi takım ise haftayı puansız kapattı.