Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Kayserispor şimdiden gözünü devre arasına çevirdi. Sarı-kırmızılılar hücum hattını güçlendirmek istiyor. Hedefte Beşiktaş'ta forma giyemeyen Mustafa Hekimoğlu var. Anadolu temsilcisi devre arasında Kartal'ın kapısını çalarak 19 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmayı teklif edecek. Beşiktaş'ın bu öneriye sıcak yaklaşması bekleniyor. Mustafa da düzenli oynayarak kendini geliştireceğini düşünüyor. Yönetim 3.2 milyon euroluk kaynak bularak transfer tahtasını açar açmaz önce Hekimoğlu ile imzalamayı planlıyor. Ardından da takviye yapılacak diğer bölgelerle ilgili çalışmalar hızlanacak.