Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı bugün başlıyor. Ligde 3. basamakta bulunan Iğdırspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Son 2 maçında berabere kalan Iğdırspor, milli ara sonrasında 3 puan hasretini dindirmeye çalışacak. Son haftalarda çıkış yakalayan Ümraniyespor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.