Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın hakemleri şu şekilde: Bugün: 20.00 Iğdır FK-Ümraniyespor (Ayberk Demirbaş), Yarın: 13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (Emrullah Baydar), İstanbulspor-Keçiörengücü (Kaan Kara), 16.00 Kayserispor-Sarıyer (Ömer Faruk Gültekin), 19.00 Karagümrük- Boluspor (Tolga Güldibi), 22 Kasım Pazar 13.30 Batman Petrol-Muğla (Burak Demirkıran), 16.00 Manisa FK-Pendikspor (Süleyman Bahadır), Esenler Erok-Antalyaspor (Yücel Büyük), 19.00 Bursaspor-Sivasspor (Yiğit Arslan), 23 Kasım Pazartesi: 20.00 Bodrum-Van (Birkan Altındaş)
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