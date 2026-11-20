Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Bursaspor'da takımın yıldızlarından Lincoln Henrique açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, sezon sonu şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu "Benim hedefim şampiyon olmak ve Bursaspor'u Süper Lig'e çıkarmak" ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu takım olarak çok verimli bir dönemden geçtiklerini kaydetti. İyi bir grafik yakaladıklarını belirterek bunu koruyarak sezon sonu şampiyonlukla taçlandırmaları gerektiğini belirtti.

Lincoln Henrique şampiyonluktan emin olduğunu ancak buna çok çalışarak ulaşabileceklerini kaydetti. Brezilyalı yıldız "Bursa'da herkes şampiyonluğu çok istiyor. Yönetim istiyor, taraftar istiyor, teknik heyet istiyor ve tabii ki futbolcular olarak biz de istiyoruz. Çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Ben sezon sonu şampiyon olacağımızı, Süper Lig'e çıkacağımızı düşünüyorum. Şu anda elimde kupa yok. Sezon sonunda şampiyonluk kupasıyla röportajlar vermenin hayalini kuruyorum" diye konuştu.

TARAFTARIMIZ TUTKULU

"Bursaspor'a gelerek çok doğru bir karar verdim. Mücadeleyi seven biriyim. Takımın şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesine yardımcı olmak istiyorum."

EN DOĞRU KARAR

"Köklü bir geçmişe sahibiz. Dev bir kulüp. Taraftarımız da çok tutkulu. Süper Lig takımlarının bile bizim kadar taraftarı yok. Eminim bizi kıskanıyorlardır."

ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL

"Fenerbahçe'de forma giyerken Arda Güler'i hatırlıyorum. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilir. Çok yetenekli. Zeki bir oyuncu."

ATATÜRK SEVGİSİ BAŞKA

"10 Kasım'da ben de Atatürk'ü andım ve bu yönde bir paylaşım yaptım. Türkiye'de en çok hayran olduğum şey, insanların bu günü sevgiyle hatırlaması ve onun ülkesi için yaptıklarını unutmaması."