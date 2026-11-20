Ege temsilcisinde, Brezilyalı santrfor Fernando tamamen hazır hale geldi. Geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fernando, Boluspor karşılaşmasında sonradan oyuna girmişti. 33 yaşındaki golcü, kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar'ın yerine takımın gol ayağı olacak. 276 dakika süre bulan deneyimli forvet 2 defa fileleri sarstı.
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