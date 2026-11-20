Milli ara sonrasında Antalyaspor'u zorlu maçlar bekliyor. Akdeniz temsilcisi Pazar günü Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak. Ardından Karagümrük'ü ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırım ile mücadele verecek. Muğlaspor'a konuk olacak ve sonrasında Manisa FK ile karşılaşacak. 19 günde çıkacağı 5 maç hem lig hem de kupa serüvenini belli oranda şekillendirecek.