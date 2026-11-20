Akdeniz ekibi, 3 dönem transfer yasağına sebep olan 4 dosyadan 3'ünü temizlemişti. Tek dosya üzerinde çalışırken FIFA'dan gelen mesajla şoka uğradılar. FIFA, Antalyaspor'un sayfasına yeni dosyalar ekledi. Dosya sayısı 5'e yükseldi. Kırmızı-beyazlıların devre arasında transfer yapabilmesi için 700 bin euro'luk ödeme yapması gerekiyor. Aksi halde cezası sürecek.
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