Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor: Emrullah Baydar

13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Kaan Kara

16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: Ömer Tolga Güldibi

22 Kasım Pazar:

13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor: Burak Demirkıran

16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: Süleyman Bahadır

16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: Yücel Büyük

19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Yiğit Arslan

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: Birkan Altındaş