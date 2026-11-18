1. Lig'de zirvenin hakimi Bursaspor'da, Keçiörengücü maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında iki maç ceza alan ve Bandırma ile Antalya maçlarında oynayamayan Lincoln Henrique, pazar gününü bekliyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 06:50
1. Lig'de zirvenin hakimi Bursaspor'da, Keçiörengücü maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında iki maç ceza alan ve Bandırma ile Antalya maçlarında oynayamayan Lincoln Henrique, pazar gününü bekliyor. Cezası biten, 3 gol, 6 asistle oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı 10 numara, Bursa'daki Sivasspor maçıyla yeniden formasına kavuşacak.