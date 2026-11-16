Bursa’dan kötü prova

Bursaspor, İstanbul'da Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Başakşehir'in gollerini 37 ve 52. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Yeşil-beyazlıların tek golünü 11. dakikada Barış Gök attı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Bursaspor, İstanbul'da Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Başakşehir'in gollerini 37 ve 52. dakikalarda Umut Bozok kaydetti. Yeşil-beyazlıların tek golünü 11. dakikada Barış Gök attı.