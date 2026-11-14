Hekimoğlu Kayseri’ye

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, Beşiktaş altyapısında yetişen ancak bu sezon yalnızca 7 dakika süre alabilen 19 yaşındaki golcü Mustafa Hekimoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Süper Lig'de henüz sahaya çıkamayan ve düzenli forma şansı bularak kendini geliştirmek isteyen genç forvet ile siyah- beyazlı yönetimin bu ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, oyuncuya Antalyaspor ve Sivasspor'un da ilgi gösterdiği öğrenildi. Yaz transfer döneminin son gününde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olmak için imza aşamasına kadar gelen genç forvetin transferi son anda gerçekleşmemişti.