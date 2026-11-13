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Bursa'yı şampiyon yapacağız

Trendyol 1. Lig’in lideri Bursaspor’un golcüsü İheanacho hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Deneyimli forvet “Çok çalışıyoruz” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Bursa'yı şampiyon yapacağız
Rotasını Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor'u zirveye taşıyan isim hiç şüphesiz Kelechi İheanacho... Nijeryalı forvet, 14 lig maçının 13'ünde fileleri havalandırmayı başardı. Sadece Bandırmaspor karşılaşmasını boş geçti. 17 golü bulunan 30 yaşındaki forvetin adı transferde birçok Süper Lig kulübüyle anılsa da İheanacho'nun aklı Bursaspor'un şampiyonluğunda. Deneyimli oyuncu "Transferde adımın geçmesi benim için gurur verici bir durum. Ancak ben şu anda tamamen Bursaspor'un başarısına odaklandım. Takım arkadaşlarımla beraber tek düşüncemiz bu kulübü şampiyon yapmak ve Süper Lig'e çıkarmak" ifadelerini kullandı. İheanacho'nun 17 golünün yanı sıra 3 de asisti var. 14 maçta 20 gole etki ederek lige damgasını vurdu.
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