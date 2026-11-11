Timsah’ta hedef 5’te 5

Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönen Bursaspor, takipçisi Kayserispor'un yenilmesiyle zirveyi bırakmadı. Süper Lig'i hedefleyen Türk futbolunun 5. Büyüğü Timsahlar'da teknik direktör Mustafa Er, devre arasına kadar 6'da 6 hedefindeki sapmanın ardından rotayı 5'te 5 olarak belirledi.
Yeşil-beyazlılar, milli aranın ardından 22 Kasım Pazar günü düşme hattındaki Sivasspor'u ağırlayacak. Ardından Bursa ekibi sırasıyla Van (D), Bolu, Sarıyer (D) ve Ümraniye'yle kozlarını paylaşacak. Lider Bursaspor, 15 puan toplayarak 2. yarı öncesi dev bir avantaj yakalamak istiyor.