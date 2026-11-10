Florent Hasani parmak ısırtıyor

Kayserispor geride kalan 14 haftada ortaya koyduğu hücum performansıyla ligin en golcü takımı oldu. Rakip fileleri 33 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Öte yandan, Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, bu sezon ortaya koyduğu gol performansıyla dikkat çekiyor. Geride kalan 14 maçta toplam 708 dakika süre alan Hasani, rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 06:50
Kayserispor geride kalan 14 haftada ortaya koyduğu hücum performansıyla ligin en golcü takımı oldu. Rakip fileleri 33 kez havalandıran Kayseri temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Öte yandan, Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, bu sezon ortaya koyduğu gol performansıyla dikkat çekiyor. Geride kalan 14 maçta toplam 708 dakika süre alan Hasani, rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.