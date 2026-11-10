Bursa zirveyi sevdi

1. Lig'de 14 haftalık bölüm geride kalırken, milli ara öncesinde Bursaspor 32 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Bu sezon 1. Lig'de mücadele eden ve bu ligin favorileri arasında gösterilen Bursa temsilcisi, 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Puan cetvelinde 28 puanla lider durumda bulunan Timsah, Süper Lig'e tekrar yükselmek için bu durumu korumaya çalışıyor. Yeşil-beyazlılar, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Sivasspor maçından galip ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

KELECHI IHEANACHO SIRTLIYOR

Bursaspor'un oynadığı maçlarda en dikkati çeken isim Kelechi Iheanacho oldu. 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Kelechi Iheanacho, ligde üst üste 12 maçta gol atma başarısı gösterirken Bandırmaspor karşısında bu serisine son vermişti. Yeşil-beyazlıların başarısın önemli bir rol oynayan Iheanacho attığı 17 golle de ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu, 11 golle Metro Holding Kayserispor'dan Daniel Moreno, 10'ar golle Sivasspor'dan Rey Manaj, Kayserispor'dan Taulant Seferi takip ediyor.

İÇ SAHADA 40 BİN SEYİRCİ ORTALAMASI

Yeşil-beyazlılar, bu sezon iç saha maçlarında yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynuyor. Bursaspor, taraftar desteğini aldığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve 13 puan topladı.