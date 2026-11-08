Sivas’a Van darbesi!

Vanspor, Sivasspor'u 3-1 yendi. Vanspor 3'te 3 yaptı. Yiğidolar 3'te sıfır çekti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de alt taraftan kurtulmak isteyen iki takım Akhisar'da kozlarını paylaştı. Vanspor, üç topunun direkten döndüğü kritik maçta Kadir, Mehmet Manış ve Oliveira'nın golleriyle 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaptı. Tek golünü Manaj'ın attığı, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Yiğidolar ise 3'te sıfır çekerken, düşme hattından kurtulamadı ve galibiyet hasreti de 5 karşılaşmaya yükseldi.