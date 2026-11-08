Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor berabere kaldı!

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Mardin 1969 Spor, evinde konuk ettiği Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.

Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetirken, yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ile Mehmet Ali Vardar üstlendi.

Teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki Mardin 1969 Spor; Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode, Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir, Baba Alhassan, Wilks ve Teklic 11'i ile çıktı. Teknik direktör Selçuk Şahin yönetimindeki Batman Petrolspor ise; Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Mickael Biron, Santos, Doria, Ömürcan Artan, Mamadou, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır ve Bernardo ile sahada yer aldı.

Maç öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıldönümü nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım da maça etkili başlarken, karşılıklı ataklara rağmen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mardin 1969 Spor 49'uncu dakikada Wilks'in ayağından bulduğu golle durumu 1-0'a getirirken, 2 dakika sonra Batman Petrolspor Mickael Biron ile durumu 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç berabere bitti.