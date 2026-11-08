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Anasayfa TFF 1.Lig Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bölge derbisinde iki takım da galibiyet hedefliyor. İşte maçın saati ve yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:47
Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Mardin 1969 Spor-Batman Petrolspor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'de heyecan 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya gelecek. Bölgenin iki temsilcisini buluşturacak mücadele, ligdeki sıralamayı da yakından ilgilendiriyor. Ligde zirve takibini sürdüren Mardin 1969 Spor, taraftarı önünde kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor. Batman Petrolspor ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor mücadelesinin TRT Kurdî ekranlarından yayınlanacağı belirtiliyor.

MARDİN 1969 SPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI

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