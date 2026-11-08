Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'de haftanın mücadelelerinden birinde Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'un sahasında oynanacak karşılaşmada iki takım da hanesine üç puan yazdırmak için mücadele edecek. 8 Kasım Pazar günü oynanacak maçın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler,Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte mücadeleye ilişkin maç programı ve yayın detayları...

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşılaşacak.

2026/27 Trendyol 1. Lig 14. Hafta 🆚 Kayserispor 🗓 08.11.2026 ⏰ 16:00 📍 Ümraniye Şehir Stadyumu 📺 BeIN SPORTS 2 / TRT Spor https://t.co/zZpxBGCODx & mdash; Eminevim Ümraniyespor (@Umraniyespor) November 8, 2026

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

Metro Holding Kayserisporumuz, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak. 🗓️ 8 Kasım Pazar 🕓 16.00 🏟️ Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu 📺 TRT Spor, Bein Sports 2 📌 @meysu_turkiye https://t.co/6NLoByeTmM — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK) November 7, 2026

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE