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Anasayfa TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. 14. hafta mücadelesinde iki ekip de galibiyet için sahaya çıkarken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:25
Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı canlı takip et!

Trendyol 1. Lig'de haftanın mücadelelerinden birinde Ümraniyespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor'un sahasında oynanacak karşılaşmada iki takım da hanesine üç puan yazdırmak için mücadele edecek. 8 Kasım Pazar günü oynanacak maçın yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler,Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte mücadeleye ilişkin maç programı ve yayın detayları...

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşılaşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

ÜMRANİYESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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