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Anasayfa TFF 1.Lig Boluspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek. İki takımın puan mücadelesinde gözler karşılaşmanın başlama saatine ve yayın bilgilerine çevrildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:36
Boluspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı konuk edeceği mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle Boluspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesinde merak edilen diğer detaylar...

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Boluspor - Bodrum FK karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor ile Bodrum FK arasındaki karşılaşmada ilk düdük saat 16.00'da çalacak.

BOLUSPOR - BODRUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetecek.

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