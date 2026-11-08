Bodrum FK deplasmanda Boluspor'u yendi!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden Bodrum FK 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇTAN TÜM DETAYLAR:
15. dakikada sol kanattan taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Ajeti, kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
31. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Providence, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
88. dakikada Escobar'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı
Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Arguello dk. 77), Cuesta, Bartu Göçmen, Tolunay Artuç, Alptekin Çaylı (Escobar dk. 83), Zeki Dursun, Canberk Özdemir, Bertu Alican Özyürek, Gonzalez (Ege Özkayımoğlu dk. 56), Furkan Emin Kaçmaz (Nurettin Korkmaz dk. 56)
Yedekler: Orkun Özdemir, Abdulsamet Kırım, Daz, Muhammed Mert, Arda Tuğra Saygı, Yunuszada
Teknik Direktör: Münir Yıldırım
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Ali Şahin Yılmaz dk. 67), Berşan Yavuzay, Moreira (İsmail Tarım dk. 90), Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel (Mustafa Erdilman dk. 85), Berkay Aslan (Ege Arslan dk. 85), Aboubakar, Providence (Fernando dk. 67)
Yedekler: Loshaj, Adem Metin Türk, Gashijani, Bahri Tosun, Enes Koç
Teknik Direktör: Sefer Yılmaz
Goller: Bartu Göçmen (dk. 88) (Boluspor), Ajeti (dk. 15), Providence (dk. 31) (Bodrum FK)
Kırmızı kart: Aboubakar (dk. 58) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Canberk Özdemir (Boluspor), Providence, Emre Kaplan, Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK)