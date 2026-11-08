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Anasayfa TFF 1.Lig Bandırmaspor-Misirli.com.tr Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Misirli.com.tr Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. İki takımın puan mücadelesinde gözler maç saatine çevrildi. İşte Bandırmaspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 12:00
Bandırmaspor-Misirli.com.tr Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Fatih Karagümrük maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 14. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. İki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Bandırmaspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Bandırmaspor - Fatih Karagümrük mücadelesi, 8 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 13.30 olarak açıklandı.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Mücadele TRT Spor üzerinden şifresiz takip edilebilecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi Yücel Büyük yönetecek. İki takım, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında üç puan için sahaya çıkacak.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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