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Anasayfa TFF 1.Lig Sarıyer'den geçit yok

Sarıyer'den geçit yok

Sarıyer, son haftaların formda takımı Iğdır’a geçit vermedi. Ziya Öniş’teki mücadele 1-1 sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Sarıyer'den geçit yok

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Iğdır FK, 14'üncü hafta maçında Sarıyer'e konuk oldu. Dördüncü haftadan itibaren çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, Antalya karşısında yaşadığı iki puanlık kaybı Sarıyer deplasmanında telafi etmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Geçen hafta Van'a kaybeden İstanbul temsilcisi, evinde oynadığı mücadelede güçlü rakibine geçit vermedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Sarıyer, Eşref'le 67'de öne geçti. 72'de Iğdır, Serdar Gürler'le beraberliği yakaladı. Maç bu gollerle sona erdi.

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