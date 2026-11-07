Muğlaspor moral arıyor

Geçen hafta zirve adaylarından Kayserispor’a 6-0 kaybedip ağır bir mağlubiyet alan Muğlaspor sahasında karşılacağı Esenler Erok’u mağlup edip moral bulmak istiyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Geçen hafta zirve adaylarından Kayserispor'a 6-0 kaybedip ağır bir mağlubiyet alan Muğlaspor sahasında karşılacağı Esenler Erok'u mağlup edip moral bulmak istiyor. Muğlaspor'un teknik patronu Yalçın Koşukavak, "Taraftarımızın desteği ile kazanıp Kayserispor yenilgisini telafi edeceğiz" dedi.