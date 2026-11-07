Manisa FK seri peşinde

Trendyol 1. Lig’de geçen hafta evinde Batman Petrolspor’u 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran ve düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran ve düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün düdük çalacağı karşılaşma 13.30'da başlayacak. Manisa'da tek hedef galibiyet.