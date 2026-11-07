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Anasayfa TFF 1.Lig Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı!

Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Manisa FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 15:46
Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Moryke Fofana'nın sol kanattan çektiği şutta top kalecide kaldı.

38. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Erkam Develi'nin ortasında Ömer Faruk Demirel, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cheikne Sylla, kazandığı topu Yassine Benrahou'ya aktardı. Benrahou'nun gelişine şutunu Abdullah Çelik, çizgiden çıkardı.

52. dakikada kaleci Mehmet'in uzaklaştırmak istediği top, Cheikne Sylla'nın presiyle karşılaşması sebebiyle yakına düştü. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Yassine Benrahou'nun şutunda top ağlarla buluştu. Ancak Sylla'nın faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

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