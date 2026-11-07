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Kardeş payı

Akdeniz'de kazanan çıkmadı, puanlar paylaşıldı. Şampiyonluğun en büyük adayı Bursaspor, İheanacho ile öne geçti. Bayramov kendi kalesine attı, Antalya eşitliği sağladı. Timsah'ın 4 maçlık galibiyet serisi dün sonlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Kardeş payı

Trendyol 1. Lig'de haftanın maçında Antalyaspor ile Bursaspor kozlarını Corendon Airlines Park'ta paylaştı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan ve haftaya puan farkıyla lider giren Bursaspor, maça oldukça istekli başladı. Antalya kalesini zaman zaman zorlayan yeşil-beyazlılar, aradığı golü ise 26'ncı dakikada buldu. Timsah'ın Nijeryalı yıldızı Kelechi İheanacho, bir haftalık aranın ardından yine sahneye çıktı ve Boutrah'ın pasında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

ANTALYA ÇOK KAÇIRDI

Bu golle öne geçen Bursaspor karşısında, Antalyaspor baskısını artırdı. Akdeniz temsilcisi aradığı golü de ilk yarının uzatma anlarında buldu. Üstelik bu golü Tural Bayramov kendi kalesine attı. İkinci yarıda her iki teknik adam da tüm kozlarını sahaya sürdü. Topun hakimi Bursaspor olsa da daha tehlikeli pozisyonları yakalayan Antalyaspor'du... Ancak ev sahibi ekip, bu pozisyonlarda üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı. Maç 1-1 bitti, Timsah'ın 4 maçlık galibiyet serisi de böylece sona erdi.

KAZANMAK iSTEDiK

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Antalya beraberliğinin ardından şunları söyledi: "Kazanmaya ve galibiyet serimizi devam ettirmek için geldik. Ancak Antalyaspor zaten kaliteli bir takım ve çok iyi bir oyun ortaya koydular. Yenemedik ama yenilmedik de... Milli aradan sonra Sivas'la oynayacağız ve bu maçı burada bırakıp, o maça odaklanacağız. Milli arayı en iyi şekilde geçireceğiz."

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