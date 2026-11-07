İstanbul çıkış arıyor

Trendyol 1. Lig’de ilk 13. haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 5 puanla Boluspor’un bir masamak üstünde kendine yer bulan İstanbulspor ateş hattından kurtulmak için çıkış arıyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de ilk 13. haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 5 puanla Boluspor'un bir masamak üstünde kendine yer bulan İstanbulspor ateş hattından kurtulmak için çıkış arıyor. İstanbul temsilcisi Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazanıp seri galibiyetler alma peşinde.