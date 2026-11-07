Hedef 3 puan!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek yakaladığı çıkışı, Batman Petrolspor karşılaşmasında da sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon ligde oynadığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Mardin temsilcisi, topladığı 24 puanla 4. sırada yer alıyor. Mardin, Batman ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, "Her maça 3 puan alma hedefiyle çıkıyoruz. Bir sonraki maçta da 3 puan alacağız. Bu lig hiç kolay bir lig değil. Çok zor bir lig. Bu ligde herkes birbirini yenebilecek seviyede. Takımlar yüksek bütçeleriyle çıkıyor" dedi.