Cantwell atağı

Kyaserispor, ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların 10 numara bölgesine takviye yapmak istediği ve İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ta forma giyen Todd Cantwell'i gündemine aldığı öğrenildi. Kayseri temsilcisinin, kontratının son yılında olan 28 yaşındaki İngiliz maestronun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ

Kariyerinde Norwich City ve Glasgow Rangers gibi önemli kulüplerin formasını giyen Cantwell, özellikle hücum organizasyonlarındaki etkinliği ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 10 numara pozisyonunun yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da görev yapabilen deneyimli futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. İngiliz 10 numara, geçtiğimiz sezon 29 maçta 5 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Bu sezon ise 14 maçta 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.