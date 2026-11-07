Bursa’da transfer ateşi

Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 1. Lig'deki istikrarlı performansıyla Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Başkan Enes Çelik, şampiyonluk hedefi doğrultusunda ocak ayında orta saha ve sağ kanat bölgelerine takviye yapacaklarını açıkladı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hedef net, şampiyonluk tabii ki. Onun için Bursaspor'a katkı sağlayacak transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki hedefimiz de tekrar inşallah Süper Lig'e çıkmak. Boutrah ve Halil Akbunar'a alternatif olacak orta saha ve sağ kanat çalışmalarımız devam ediyor."