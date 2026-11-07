Boluspor düşmeyecek

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Boluspor, son sıradan kurtularak ligde kalmak istiyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Boluspor, son sıradan kurtularak ligde kalmak istiyor. Ligde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Mustapha Yatabare, "Amacımız, Boluspor'u ligde tutmak. Kolay değil, bunu biliyoruz. Çalışacağız, devam edeceğiz. Bir şekilde başarmayı düşünüyoruz" dedi.