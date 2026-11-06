CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK puanları paylaştı!

SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 22:49
SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 14'üncü haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırladı.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda gerçekleşen mücadeleyi Hakan Ülker yönetti. Hakan Ülker'in yardımcılıklarını ise Hüsnü Çelimli ve Erdoğan Çak yaptı.

Karşılaşmaya SMS Grup Sarıyer; Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Hasan Emre Yeşilyurt, Silva, Yağız Şen, Efecan Karaca, Furkan Gedik ve Eze ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Konuk ekip Alagöz Holding Iğdır FK ise; Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara, Gökcan Kaya, Crociata, Serdar Gürler ve Arda Çolak ile sahada yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarıyer'in golünü 66'ncı dakikada Eşref Korkmazoğlu attı. Iğdır FK'nın golü ise 72'nci dakikada Serdar Gürler'den geldi. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 17'ye, Iğdır FK ise 28'e çıkardı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da Osimhen şoku!
Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı?
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan ikiyüzlü Batı'ya Gazze tepkisi: Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray'dan golcü operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer ile Iğdır FK puanları paylaştı! Sarıyer ile Iğdır FK puanları paylaştı! 22:49
Antalyaspor ile Bursaspor yenişemedi! Antalyaspor ile Bursaspor yenişemedi! 22:44
Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı! Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı! 22:28
G.Saray Amed SK maçına hazır G.Saray Amed SK maçına hazır 20:46
Fatih Karagümrük'te Salvatore Bocchetti dönemi Fatih Karagümrük'te Salvatore Bocchetti dönemi 20:40
F.Bahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında flaş gelişme! F.Bahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 20:11
Daha Eski
Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? Batrakov ile yeni sözleşme yapılacak mı? 19:41
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 18:53
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı! Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı! 18:39
Beşiktaş sahasında kaybetti! Beşiktaş sahasında kaybetti! 18:36
Hakan için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Hakan için dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 18:34
A Milli Takım'a seçilen Serhat Öztaşdelen'in sevinç anları | İZLE A Milli Takım'a seçilen Serhat Öztaşdelen'in sevinç anları | İZLE 18:18