Kayserispor iddialı

Kayserispor, ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışında ne denli iddialı olduğunu da gösterdi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Kayserispor, ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışında ne denli iddialı olduğunu da gösterdi. 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 30 puanla ikinci sırada yer alırken, liderin de 1 puan gerisinde. Ortalama topa sahip olma oranı yüzde 57, pas yüzdesi 86 olan sarı-kırmızılılar, Bu süreçte hücum etkinliği ile savunma disiplinini bir arada sergiliyor.