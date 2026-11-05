Bodrum FK’dan sürpriz

Bodrum FK'nin futbolcuları, "Bodrum'un Gençleri, Bodrumspor ile El Ele" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Bodrum FK'nin futbolcuları, "Bodrum'un Gençleri, Bodrumspor ile El Ele" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu. Mustafa Yazıcı İlkokulu ve Ortaokulu'na yapılan ziyarette futbolcular ve kulüp temsilcileri, öğrencilerle bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Çocuklara spor sevgisini aşılamak ve kulüp ile kent gençliği arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.