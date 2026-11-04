Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Biz inanıyoruz siz de inanın
1. Lig'de evinde Muğla'yı 6-0 yenerek gövde gösterisi yapan Kayserispor, Bursaspor'la zirve yarışını sürdürüyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 06:50
1. Lig'de evinde Muğla'yı 6-0 yenerek gövde gösterisi yapan Kayserispor, Bursaspor'la zirve yarışını sürdürüyor. Takımdan memnun olduğunu belirten Başkan Ali Çamlı, "Ayaklarımızı yere basarak devam ediyoruz. Biz bu takıma inanıyoruz. Siz de inanın. Allah'ın izniyle bu yolun sonunda hedeflediğimiz yer, misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere taşımak. Bunu defalarca söylüyorum. Endişeniz olmasın" dedi.